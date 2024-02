Was nun, Cargojet?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cargojet-Aktie liegt bei 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI von 52,81 ermittelt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Cargojet.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Cargojet überwiegend positiv sind. Die Redaktion ist der Meinung, das Unternehmen sei gut einzustufen. Zusammengefasst ist die Aktie von Cargojet aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 6 positive, 3 neutrale und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie auch aus institutioneller Sicht als "gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 145 CAD, was einem möglichen Anstieg des Aktienkurses um 20,49 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Analystenuntersuchung zu einer guten Einstufung der Aktie.