Was nun, Capital PowerPref?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Unternehmens ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV kann darauf hindeuten, dass eine Aktie preisgünstig ist. Capital Power weist mit einem KGV von 5,99 einen niedrigen Wert auf, der 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als günstig angesehen werden kann.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Capital Power in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,01 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 40,77 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,3 CAD liegt, was einer Abweichung von -10,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,67 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nah bei diesem Durchschnitt (-3,64 Prozent Abweichung), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Capital Power wird auch analysiert. Die Aktivität und Diskussionsintensität im Internet zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Capital Power weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der verschiedenen Indikatoren eine neutrale Bewertung der Aktie von Capital Power.