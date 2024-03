Was nun, Capgemini?

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Capgemini-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 35,02 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Capgemini basierend auf der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Capgemini derzeit bei 182,09 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 224,5 EUR, was einem Abstand von +23,29 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 209,94 EUR ergibt sich eine Differenz von +6,94 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Capgemini festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien bleibt neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende hat Capgemini derzeit eine Dividendenrendite von 1,11 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Capgemini-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.