Was nun, Cannovum?

Die technische Analyse der Cannovum Cannabis-Aktie zeigt einen negativen Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 6,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,14 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -68,58 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,2 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen über das Unternehmen Cannovum Cannabis waren ebenso neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für die Cannovum Cannabis-Aktie. Daher wird sie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cannovum Cannabis liegt bei 62,88, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.