Was nun, CRH?

Die Analyse von Crh zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält das Crh-Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crh aktuell bei 16,82 liegt und damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Crh aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung für diese Betrachtung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs "Gut" und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung hinsichtlich der Stimmung für das Crh-Wertpapier.