Was nun, CRESCO?

Die technische Analyse der Cresco zeigt, dass der Kurs von 1832 JPY derzeit um -3,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich jedoch ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -3,05 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Um zu beurteilen, ob die Cresco-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser liefert einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cresco-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cresco also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Cresco langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cresco wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CRESCO-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich CRESCO jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CRESCO-Analyse.

CRESCO: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...