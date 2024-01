Was nun, CPT Global?

Die technische Analyse der Cpt Global -Australia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 0,145 AUD, was einem Unterschied von -30,95 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 0,12 AUD, was einem Anstieg von +20,83 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Somit wird die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cpt Global -Australia-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 43 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cpt Global -Australia. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie weder stark im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cpt Global -Australia eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.