Was nun, CPS?

Der Aktienkurs von Cps hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,59 Prozent erzielt, was 23,86 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie aktuell um 15,87 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger haben Cps in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Laut der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien wird die Anleger-Stimmung daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cps bei 24,34, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,29 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Cps aufgrund der genannten Faktoren eine "Neutral"-Rating.