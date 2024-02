Was nun, CGG share?

Die technische Analyse des Unternehmens Cgg zeigt, dass es sich aktuell in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,3805 EUR liegt, was einer Abweichung von -40,55 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,5 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -23,9 Prozent. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien eine eher neutrale Haltung gegenüber Cgg. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Cgg überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Position, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit wird das Cgg-Wertpapier in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.