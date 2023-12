Was nun, CC Land?

Die technische Analyse von C C Land zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1,54 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,5 HKD liegt, was einer Abweichung von -2,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs (1,36 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+10,29 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu C C Land gab. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von C C Land liegt bei 12,5, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 28,57, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Anleger-Kommentare in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral war. Daher wird die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die trendfolgenden Indikatoren und die Anleger-Stimmung zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für C C Land führen.