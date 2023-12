Was nun, Brookfield Asset ManagementPref E?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Brookfield-Aktie ist positiv, mit einer Einschätzung von "Gut". Bisher gibt es insgesamt 1 positive und 0 neutrale oder negative Bewertungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber das Kursziel der Aktie wird auf 44 CAD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -14,56 Prozent bedeuten, da der aktuelle Preis bei 51,5 CAD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt daher ein neutrales Rating für die gesamte Analysteneinschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Brookfield von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Schlecht". Zusätzlich wurden 5 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Brookfield-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 20,96 und der RSI25 bei 27,87, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,27 auf, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.