Was nun, British American Tobacco?

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor schlecht entwickelt. Mit einer Rendite von -24,45 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich schneidet British American Tobacco mit einer Rendite von -2,76 Prozent deutlich schlechter ab.

Analysten haben das Wertpapier in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4-mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", wobei es 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Meinungen gibt. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 56,11 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über British American Tobacco. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Beitragsfrequenz zu der Aktie ist insgesamt rückläufig, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) für 7 Tage als auch für 25 Tage deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt wird die Aktie anhand des RSI als "Neutral" bewertet.

