Was nun, Bp - 8% Prf Perpetual Gbp 1 - 1st?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung bezüglich der Bp-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies geht aus der Analyse des Sentiments und des Buzz hervor, die präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um zu beurteilen, ob es derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bp liegt der 7-Tage-RSI bei 62,47 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 55,61, dass die Bp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Die Analyse zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Bp geführt wurden. Anleger interessieren sich vor allem für negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt sich aus den Einschätzungen von Analysten, die überwiegend neutral ausfallen. Kurzfristig wird die Bp-Aktie aus institutioneller Sicht als "Schlecht"-Titel eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 675 GBP, was auf eine mögliche Steigerung um 46,28 Prozent hindeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.