Was nun, Bonso Electronics?

Der Aktienkurs von Bonso Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -42,3 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 9,39 Prozent, wobei Bonso Electronics um 52,17 Prozent darunter lag. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Bonso Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,27 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,22 USD, was eine Abweichung von -2,2 Prozent darstellt. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 1,55 USD liegt der letzte Schlusskurs darüber (+43,23 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Bonso Electronics daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über Bonso Electronics veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich ebenfalls auf positive Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den "Sentiment und Buzz" zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für Bonso Electronics führt. Darüber hinaus hat die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bonso Electronics daher als "Neutral"-Wert eingestuft.