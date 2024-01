Was nun, Blue Sphere?

Die Stimmung der Anleger bei Blue Sphere ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen gab es hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung des Titels führt. Die Dividende von Blue Sphere liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,59 % für kommerzielle Dienstleistungen und Supplies als schlecht einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blue Sphere liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Blue Sphere daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Internet weist auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer schlechten Gesamteinschätzung in Bezug auf die langfristige Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.