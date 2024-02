Was nun, Biome?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter den Anlegern und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Biome wurden die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Biome war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 127,8 GBP für die Biome-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 120 GBP liegt. Auf dieser Basis erhält Biome eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 107,05 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Biome basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Biome derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,4 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Biome-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Biome-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,22 Prozent erzielt, was 41,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.