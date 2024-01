Was nun, BioNTech?

Die Biontech-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert des RSI liegt bei 34,31, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als neutral gewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung "Neutral" für die RSI.

Auch das Sentiment und der Buzz werden berücksichtigt. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der GD200 liegt bei 99,88 EUR, während der Kurs der Aktie bei 101,25 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 92,65 EUR, was einer Abweichung von +9,28 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein Rating "Neutral" und "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Biontech vor allem negativ diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Biontech-Aktie anhand verschiedener Kriterien.