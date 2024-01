Was nun, Betterware De Mexico de CV?

Die technische Analyse der Betterware De Mexico Sapi De Cv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,75 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,56 USD liegt, was einer Abweichung von -1,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,97 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -2,93 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verzeichnet die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Betterware De Mexico Sapi De Cv liegt bei 55,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen zu der Aktie geäußert wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Betterware De Mexico Sapi De Cv bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.