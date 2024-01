Was nun, Bentley Systems Inc?

Die Diskussionen rund um Bentley auf den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Bentley wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen in den letzten 30 Tagen wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Bentley-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bentley verläuft aktuell bei 49,15 USD. Der Aktienkurs ging mit 48,39 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -1,55 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie derzeit eine Differenz von -4,95 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 78,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bentley überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weniger starke Schwankungen und stellt Bentley weder als überkauft noch überverkauft dar, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Bentley-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.