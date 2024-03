Was nun, Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine?

Der Aktienkurs von Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 55,24 Prozent erzielt, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -27,77 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine mit 83,01 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine liegt der 7-Tage-RSI bei 43,65 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt mit einem Wert von 45,91 ein "Neutral"-Rating an. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 12,53 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 9,53 HKD liegt, was einer Abweichung von -23,94 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -7,12 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.