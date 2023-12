Was nun, Beijing Tiantan Biological Products?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Beijing Tiantan Biological Products-Aktie eine Rendite von 24,68 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,57 Prozent verzeichnete, hat sich die Aktie mit 25,25 Prozent deutlich darüber positioniert. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Tiantan Biological Products-Aktie nun 26,48 CNH erreicht, während der Kurs selbst bei 30,68 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +15,86 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 29,54 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit +3,86 Prozent Abstand als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Die Beijing Tiantan Biological Products-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 45,57), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten nur an drei Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Gesprächsaufkommen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Tiantan Biological Products war ebenfalls verstärkt. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.