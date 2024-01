Was nun, Beijing New Building Materials?

Beijing New Building Materials schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 0,75 Prozentpunkte (2,25 % gegenüber 1,5 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Beijing New Building Materials bei -12,58 Prozent und damit mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Bauprodukte"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,62 Prozent. Auch hier liegt Beijing New Building Materials mit 14,19 Prozent deutlich darunter. Deshalb erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beijing New Building Materials-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 38, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 52,18 liegt. Somit wird das Wertpapier in beiden Fällen mit "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing New Building Materials liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauprodukte" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.