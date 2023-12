Was nun, BcePref H?

Der Aktienkurs des Unternehmens Bce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt Bce damit 9,8 Prozent über dem Durchschnitt (-16,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,21 Prozent, und Bce liegt aktuell 10,34 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt auf "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bce insgesamt 10 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft, da 1 Gut, 3 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose von 56,98 CAD ergibt ein Aufwärtspotential von 9,21 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Bce in diesem Abschnitt also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Bce beträgt momentan 7,37 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 103,91%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Bce-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Bce auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln gemischte Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum wurden drei Handelssignale ermittelt, mit 2 Gut- und 1 Schlecht-Signal. Letztlich führt dies zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bce bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.