Was nun, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit erregt. Dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings zeigen weitere Studien, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Aktuell steht der RSI bei 54,42, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,37 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,09 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength-Index, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild.