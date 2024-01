Was nun, Baic BluePark New Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die Baic Bluepark New Energy-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 98, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 66,41, was auf Neutralität hindeutet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Baic Bluepark New Energy in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Baic Bluepark New Energy eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings wurden auch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baic Bluepark New Energy Aktie bei 5,82 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,56 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,44 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.