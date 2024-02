Was nun, BOD Australia?

Der Relative Stärke Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI von Bod Science liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI von 50 für Bod Science, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bod Science derzeit auf 0,05 AUD, während der tatsächliche Aktienkurs 0,024 AUD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -52 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,02 AUD, was einer Distanz von +20 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen bei Bod Science keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede. Daher erhält Bod Science in beiden Kategorien die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Bod Science in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, sowohl von privaten Nutzern in sozialen Medien als auch in Kommentaren und Diskussionen. Da die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als neutral eingestuft wird, ergibt die Gesamtmessung eine Bewertung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Bod Science in verschiedenen Kategorien als neutral eingestuft wird, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.