Was nun, Azincourt Energy?

Azincourt Energy wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,04 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,03 CAD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 CAD, was ebenfalls einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt erhält Azincourt Energy daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI), um festzustellen, ob die Azincourt Energy-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält Azincourt Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.