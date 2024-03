Was nun, Arht Media?

Der Aktienkurs von Arht Media zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -67,74 Prozent, was mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -4,67 Prozent, wobei Arht Media mit einer Rendite von 63,07 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arht Media-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Arht Media.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen negative Themen überwogen. In Bezug auf das Unternehmen Arht Media diskutierten die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Arht Media im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Software-Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,76 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.