Was nun, Anchun?

Die technische Analyse von Anchun zeigt, dass der gleitende Durchschnitt einen Wert von 0,29 SGD für die letzten 200 Handelstage aufweist. Der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert und weist somit eine "Neutral"-Bewertung auf. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,29 SGD in ähnlicher Nähe zum letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Anchun somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich des Aktienkurses zeigt sich eine Outperformance von Anchun im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche. Während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -7,92 Prozent liegt, erzielte Anchun eine Performance von 3,07 Prozent, was einer Outperformance von +10,98 Prozent entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor liegt Anchun mit einer Rendite von 12,11 Prozent über dem Durchschnittswert von -9,05 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Anchun auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 50 und 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Anchun aktuell bei 3 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche mit einem durchschnittlichen KGV von 21, zeigt sich Anchun als unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.