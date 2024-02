Was nun, Analogue Holdings?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Drehung von Stimmungen, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. Im Falle von Analogue wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Analogue beträgt 42,86, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,5, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine negative Bewertung, da der Kurs der Aktie um -17,46 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage zeigt jedoch eine Abweichung von +1,96 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger haben Analogue in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, was durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien bestätigt wird. Die vorherrschende Anleger-Stimmung ermöglicht daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.