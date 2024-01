Was nun, Ana Holdingsadr?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ana diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ana-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3113,82 JPY weicht um +0,74 Prozent vom aktuellen Kurs (3137 JPY) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3041,41 JPY nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Ana-Aktie ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 23,94, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage mit 42,92 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Ana mit einer Dividendenrendite von 1,01 Prozent 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Fluggesellschaften" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,41 Prozent auf. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".