Was nun, American Express?

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten verschiedene Einschätzungen zur Aktie von American Express abgegeben, darunter 6 Gut, 7 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu American Express. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 178,14 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -21,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, hat die American Express Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 41,61 Prozent erzielt, was 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Verbraucherfinanzierung" liegt die Rendite bei 14,34 Prozent, wobei American Express mit 27,27 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der American Express Aktie bei 225,97 USD, was 8,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls 28,77 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für American Express zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für beide Zeiträume erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die American Express Aktie.