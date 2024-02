Was nun, Amarc?

Der Aktienkurs von Amarc verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -28,13 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -22,69 Prozent, wobei Amarc mit einer Rendite von -28,13 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Amarc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amarc einen Wert von 6 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 336,16) als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der für Amarc aktuell bei 33,33 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die RSI daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.