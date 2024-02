Was nun, Allstate?

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate Corp.":

Die Analyse des Versicherungsunternehmens Allstate zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Aktienkurse. Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Handelssignale hingegen wurden überwiegend positiv bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Aktie von Allstate ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 377 auf, was eine deutliche Überbewertung im Vergleich zur Branche "Versicherung" darstellt und zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Allstate neutral bewertet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet auf eine neutrale Positionierung hin.

Im Branchenvergleich weist Allstate eine sehr gute Performance auf, da die Aktie eine Rendite von 23,4 Prozent erzielte, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse gemischte Signale für die Aktie von Allstate zeigt, wobei die Stimmung neutral, die fundamentale Analyse negativ und die Branchenperformance positiv bewertet wird.