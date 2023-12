Was nun, AlliedADR?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Im Falle von Allied wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Allied weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von Allied daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher auch in diesem Punkt die Aktie von Allied als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,64 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Allied auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Allied in allen genannten Punkten eine "Neutral"-Einschätzung.