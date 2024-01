Was nun, Advanced?

In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die Aktie von Advanced eine Performance von 102,78 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche durchschnittlich um 8,11 Prozent, was einer Outperformance von +94,67 Prozent für Advanced entspricht. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 8,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Advanced 94,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Advanced eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, so dass das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.

Bei der Einschätzung des Aktienkurses spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Advanced auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen rund um Advanced diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Advanced-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,13 SGD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,119 SGD liegt, was eine Abweichung von -8,46 Prozent ergibt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,15 SGD, während der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer Abweichung von -20,67 Prozent führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.