Was nun, Adidas?

Die Aktienanalyse von Adidas zeigt, dass der aktuelle Kurs von 177,64 EUR -3,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +2,69 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann man bei Adidas über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dadurch ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz generiert hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, mit einer positiven Entwicklung, was einer Einschätzung als "Gut" entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Adidas in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen über Adidas in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem lassen sich auf dieser Ebene acht Handelssignale ermitteln, wovon 8 als schlecht bewertet werden. Dies führt letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlechte" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Adidas bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Adidas im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien, Bekleidung und Luxusgüter eine Dividendenrendite von 0,38 % auf, was 3,17 Prozentpunkte weniger als die branchenüblichen 3,55 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung als "Schlecht".