Was nun, Acorn Energy?

Bei Acorn Energy gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 11197,18 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse wird die Acorn Energy derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 4,21 USD liegt und der aktuelle Kurs der Aktie (7,95 USD) um +88,84 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 6,32 USD führt zu einer Bewertung als "Gut". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 196, was bedeutet, dass die Börse 196,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Acorn Energy zahlt. Dies ist 154 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt bei 77, was zu einer Überbewertung des Titels führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

