Was nun, Ackermans, Van Haaren?

Der Aktienkurs von Ackermans & Van Haaren hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor deutlich verbessert. Mit einer Rendite von 38,95 Prozent übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt um mehr als 39 Prozent. Auch im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt die Rendite von Ackermans & Van Haaren mit 38,95 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der starken Kursentwicklung im vergangenen Jahr.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ackermans & Van Haaren ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist Ackermans & Van Haaren mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,55 ein ähnliches Niveau wie die Vergleichsbranche auf. Die Aktie erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 157,4 EUR, was einem Unterschied von +4,12 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Ackermans & Van Haaren daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.