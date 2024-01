Was nun, AP Rentals?

Ap Rentals wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben.

Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ap Rentals mit einer Rendite von -20,71 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,53 Prozent. Auch hier liegt Ap Rentals mit 15,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ap Rentals liegt bei 36,36, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Neutral" zugeordnet wird.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Ap Rentals derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,14 HKD, womit der Kurs der Aktie (0.137 HKD) um -2,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,14 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -2,14 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".