Was nun, AEON Mall?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir betrachten nun Aeon Mall anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 1,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aeon Mall-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen überverkauften Wert von 24,03, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Aeon Mall daher für den RSI mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Aeon Mall in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich wider, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen zu Aeon Mall geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aeon Mall bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Aeon Mall-Aktie von 1813,5 JPY als "Neutral" bewertet, da er mit +2,41 Prozent Abstand vom GD200 (1770,88 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 1737,26 JPY, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +4,39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aeon Mall-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.