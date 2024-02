Was nun, 2020 Bulkers?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 2020 Bulkers als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von 2020 Bulkers ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,04 und ein Wert für den RSI25 von 38,98, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie von 2020 Bulkers zeigt einen aktuellen Wert von 109,89 NOK auf Basis der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt mit 150,9 NOK deutlich darüber (+37,32 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (134,49 NOK) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,2 Prozent). Somit erhält die Aktie auf Basis der charttechnischen Entwicklung ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die 2020 Bulkers-Aktie daher auch im Bereich Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei 2020 Bulkers in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".