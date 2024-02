Was macht der Kurs bei bebe stores?

In den letzten Monaten hat Bebe Stores in den sozialen Medien eine eher schwache Aktivität gezeigt. Dies deutet auf eine geringe Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Stimmungsänderung wurde ebenfalls als eher schlecht bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger haben Bebe Stores in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 5,37 Prozent liegt Bebe Stores 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bebe Stores-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für Bebe Stores basierend auf Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Anlegerbewertung, Dividendenrendite und RSI.