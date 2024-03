Was macht der Kurs bei Zynex?

Der Aktienkurs von Zynex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor um 34,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-3,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -10,78 Prozent, und Zynex liegt aktuell 41,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Aktie von Zynex kürzlich Gegenstand positiver Diskussionen in den sozialen Medien. Die veröffentlichten Meinungen waren mehrheitlich positiv, und in den vergangenen Tagen waren weder stark positive noch negative Themen rund um Zynex zu verzeichnen. Daher erhält die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Zynex insgesamt 1 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zynex vor. Die Kursprognose liegt bei 13 USD pro Aktie, was ein Aufwärtspotential von 3,59 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für Zynex.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zynex derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.