Was macht der Kurs bei Zoned Properties?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Zoned Properties war in den letzten Tagen neutral, da weder positiven noch negativen Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zoned Properties-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,61 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,45 USD liegt, was einer Abweichung von -26,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,48 USD unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) (-6,25 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zoned Properties liegt bei 43,15, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation angesehen und ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Zoned Properties festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" ergibt.