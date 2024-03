Was macht der Kurs bei Zhongchang International Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhongchang-Aktie liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,17, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zhongchang.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Zhongchang eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Zhongchang von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,17 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,15 HKD) eine Abweichung von -11,76 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,16 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.