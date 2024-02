Was macht der Kurs bei Zhejian Ming Jewelry?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Ming Jewelry liegt bei 50,51, was in etwa dem Durchschnitt der Textilien, Bekleidungs- und Luxusgüterbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv bezüglich Zhejiang Ming Jewelry. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zhejiang Ming Jewelry liegt bei 55, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Zhejiang Ming Jewelry eine Performance von 19,54 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche liegt. Sowohl im Vergleich zur Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" als auch zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" erreichte die Aktie eine Outperformance, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.