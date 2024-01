Was macht der Kurs bei Zeder Investments?

Die Dividendenrendite der Zeder Investments-Aktie liegt derzeit bei 0,67 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,07 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Zeder Investments auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 65 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 45 liegt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zeder Investments zeigt sich insgesamt eher neutral, da in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen.

In der technischen Analyse erhält die Zeder Investments-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,082 EUR lag, was einem Unterschied von +2,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Zeder Investments also auch in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.