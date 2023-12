Was macht der Kurs bei Yue Yuen Industrial Holdings?

Die Yue Yuen Industrial Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 8,68 HKD gehandelt, was einer Abweichung von -2,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 jedoch -14,4 Prozent, wodurch die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Yue Yuen Industrial wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Meinungen geäußert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Demnach wird Yue Yuen Industrial auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt neutral bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,21 Prozent erzielt hat, was 12,49 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 24,47 Prozent, wobei Yue Yuen Industrial aktuell 27,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite bietet die Aktie von Yue Yuen Industrial eine Rendite von 10,06 %, was einen Mehrertrag von 3,87 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".