Was macht der Kurs bei Yue Yuen Industrial?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Erkenntnisse für die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei einer längerfristigen Betrachtung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für die Bewertung von Yue Yuen Industrial betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Yue Yuen Industrial investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 10,06 % profitieren. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 3,87 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Yue Yuen Industrial im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,21 Prozent erzielt, was 12,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 24,47 Prozent, wobei Yue Yuen Industrial aktuell 27,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und liegt für Yue Yuen Industrial bei 51,32, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,16 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.